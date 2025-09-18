Атомная электростанция нового поколения, геологические исследования до 2030 года = первоначальные исследования завершатся весной 2027 года — Kansai Electric

Новости

Фукуи, 18 сентября (Jiji Press) – Kansai Electric Power 17 сентября официально объявила план начать геологические исследования с ноября для строительства атомной электростанции нового поколения, рассматриваемой на АЭС Михама (город Михама, префектура Фукуи), и завершить их к 2030 году. Первоначальные исследования (общие исследования), которые являются первым процессом выбора подходящего места для размещения, планируется завершить к марту 2027 года.

Первоначальные исследования будут включать буровые работы в двух районах вокруг действующего реактора № 3 Михама для изучения твердости грунта и наличия активных разломов. На основе полученных данных будут отобраны кандидатные площадки. С апреля 2027 года планируется переход к детальным исследованиям влияния землетрясений с целью завершения в 2029-2030 годах.

Окончательное решение о строительстве нового реактора будет принято после завершения детальных исследований и оценки реальности обеспечения финансирования. Правительство города Михама в прошлом месяце одобрило план компании по проведению исследований.

План Kansai Electric по строительству нового реактора связан с ожидаемым ростом потребления электроэнергии из-за увеличения количества дата-центров для искусственного интеллекта.







