Японская сеть удон-ресторанов Marugame Seimen повысит зарплату менеджеров до 20 миллионов йен

Токио, 17 сентября (Jiji Press) – Компания Toridoll Holdings, управляющая сетью ресторанов, 17 сентября объявила о повышении годовой зарплаты менеджеров сети ресторанов удон «Marugame Seimen» до максимум 20 миллионов йен. Цель заключается в привлечении талантливых кадров в условиях сокращения трудоспособного населения.

Новая система управления персоналом будет введена с ноября с целью создания около 10 менеджеров с зарплатой уровня 20 миллионов йен к 2028 году. Вознаграждение будет определяться на основе показателей деятельности магазинов, а также анализа данных отзывов сотрудников и клиентов.

Президент компании Авата Такая на пресс-конференции в среду заявил: «Мы хотим сделать новую систему лучшим двигателем роста» и показал намерение рассмотреть внедрение системы в других ресторанных сетях группы. 

記者会見するトリドールホールディングス（ＨＤ）の粟田貴也社長＝１７日午前、東京都渋谷区

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Jiji Press зарплата ресторанная индустрия