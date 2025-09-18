Японская сеть удон-ресторанов Marugame Seimen повысит зарплату менеджеров до 20 миллионов йен

Новости

Токио, 17 сентября (Jiji Press) – Компания Toridoll Holdings, управляющая сетью ресторанов, 17 сентября объявила о повышении годовой зарплаты менеджеров сети ресторанов удон «Marugame Seimen» до максимум 20 миллионов йен. Цель заключается в привлечении талантливых кадров в условиях сокращения трудоспособного населения.

Новая система управления персоналом будет введена с ноября с целью создания около 10 менеджеров с зарплатой уровня 20 миллионов йен к 2028 году. Вознаграждение будет определяться на основе показателей деятельности магазинов, а также анализа данных отзывов сотрудников и клиентов.

Президент компании Авата Такая на пресс-конференции в среду заявил: «Мы хотим сделать новую систему лучшим двигателем роста» и показал намерение рассмотреть внедрение системы в других ресторанных сетях группы.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]