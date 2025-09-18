Министр иностранных дел Ивая осуждает наступление на город Газа

Токио, 18 сентября (Jiji Press) – министр иностранных дел Ивая Такэси 17 сентября опубликовал заявление, в котором решительно осудил наступление израильских войск на город Газа в палестинской автономии. В заявлении отмечается, что военные операции «еще больше усугубят и без того тяжелый гуманитарный кризис в Газе» и «могут подорвать саму основу решения о двух государствах», предусматривающего мирное сосуществование Израиля и Палестины. «Мы настоятельно призываем Израиль немедленно принять конкретные меры для немедленного прекращения тяжелого гуманитарного кризиса и соблюдать международное право, включая международное гуманитарное право», - заявил министр, потребовав немедленного прекращения односторонних действий.

１７日、ガザ地区との境界に展開するイスラエル軍（ＡＦＰ時事）

