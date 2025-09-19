Лекарство от эректильной дисфункции впервые одобрено для безрецептурной продажи

Новости

Токио, 18 сентября (Jiji Press) – Экспертная комиссия Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения 18 сентября одобрила заявку компании «ЭсЭс Фармасьютикал» (Токио, район Синдзюку) на безрецептурную продажу препарата «Сиалис» для лечения эректильной дисфункции (ЭД). После проведения публичного сбора мнений и получения одобрения министра здравоохранения лекарство от ЭД впервые можно будет приобрести в аптеках при условии консультации с фармацевтом.

Компания заявляет, что ЭД оказывает значительное влияние на общество, в том числе является одной из причин снижения рождаемости, и ожидает, что переход к безрецептурной продаже расширит возможности лечения.

В настоящее время препараты от ЭД можно получить только по диагнозу врача и рецепту. Компания «ЭсЭс Фармасьютикал» получила лицензионные права от производителя «Ниппон Синъяку» (г. Киото) и подала заявку на перевод препарата в категорию безрецептурных.

При безрецептурной продаже комиссия ограничила целевую группу мужчинами старше 18 лет. Приобретение возможно только при личной консультации со специально обученным фармацевтом. С мая следующего года, после вступления в силу поправок к Закону о лекарственных средствах и медицинских изделиях, станет доступна также онлайн-покупка при условии предварительной консультации с фармацевтом.







