В Японии оштрафовали Harley-Davidson за нарушение антимонопольного законодательства

Токио, 18 сентября (Jiji Press). Комиссия по справедливой торговле Японии обязала японское подразделение американского производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc. выплатить штраф в размере около 200 миллионов йен за установление чрезмерных квот продаж для дилеров в нарушение антимонопольного законодательства.

Антимонопольный орган также выдал приказ о прекращении противоправных действий в отношении Harley-Davidson Japan KK.

По данным комиссии, компания в одностороннем порядке устанавливает целевые показатели продаж для 38 крупных дилеров как минимум с 31 января 2023 года. Она заявила, что не будет продлевать контракты, если дилеры не выполнят целевые показатели продаж дважды подряд.

Компания устанавливала цели продаж для каждого дилера в январе каждого года и ежемесячно призывала их к их достижению. Прогресс в достижении целей проверялся ежеквартально.

Чтобы достичь этих целей, некоторым дилерам пришлось самостоятельно закупать и регистрировать новые мотоциклы и продавать продукцию на вторичном рынке.

