Десять лет законам безопасности: укрепление японо-американской интеграции

Новости

Токио, 19 сентября (Jiji Press) – 19 сентября исполнилось 10 лет со дня принятия законов о безопасности, позволивших Японии осуществлять право коллективной самообороны в ограниченном объеме. За прошедшее десятилетие значительно углубилась операционная интеграция между Японией и США, а Силы самообороны расширили свою деятельность в рамках сотрудничества со странами-единомышленниками. На фоне стремительного ухудшения обстановки в области безопасности вокруг Японии, вызванного военным наращиванием Китая, правительство намерено и далее укреплять оборонный потенциал страны.

«Японо-американский альянс достиг небывалой прочности, значительно возросли наши возможности сдерживания и реагирования на угрозы», — заявил генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса на пресс-конференции 18 сентября, вновь подчеркнув важность законов о безопасности.

Законы о безопасности были приняты в сентябре 2015 года при администрации Абэ, несмотря на мощную волну общественного противодействия. Законы определяют понятие «ситуации экзистенциального кризиса» как состояние, при котором существование Японии оказывается под угрозой вследствие вооруженного нападения на страну, поддерживающую тесные отношения с Японией. Это создало правовую основу для условного осуществления права коллективной самообороны и стало поворотным моментом в политике безопасности послевоенной Японии.

Одним из практических достижений стало внедрение механизма защиты вооружений и других средств — когда Силы самообороны в мирное время обеспечивают охрану кораблей и самолетов других стран. Начиная с 2017 года такие операции ежегодно проводятся в отношении американских вооруженных сил, и к 2024 финансовому году было зафиксировано 140 подобных случаев. В 2021 году данная практика была распространена и на вооруженные силы Австралии, которую Япония рассматривает как «квази-союзника».

В августе текущего года впервые объектом такой защиты стала Великобритания: эсминец Морских сил самообороны обеспечивал охрану авианосной ударной группы британского флота во главе с авианосцем «Принц Уэльский». Как поясняет представитель Министерства обороны: «Это способствует повышению взаимной совместимости и укреплению доверия с другими странами. Демонстрация нашей способности к совместным действиям позволяет оказывать сдерживающее воздействие на соседние государства».

Вместе с тем сохраняются опасения, что углубление интеграции с американскими и другими вооруженными силами повышает риск втягивания страны в зарубежные конфликты. Председатель Коммунистической партии Тамура Томоко на пресс-конференции 18 сентября подвергла законы резкой критике: «Это порочный закон века. Он стал поворотным моментом на пути превращения Японии в “воюющую державу”».

Баланс военных сил между США и Китаем в западной части Тихого океана все больше склоняется в пользу Китая, при этом усиливается координация между Китаем, Россией и Северной Кореей. По словам другого представителя Министерства обороны: «Спустя десять лет значимость законодательства о безопасности только возрастает».





[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]