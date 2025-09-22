Сотрудникам исправительных учреждений присваивают идентификационные номера для отображения на форме

Новости

Токио, 20 сентября (Jiji Press) – Министерство юстиции начало присваивать всем тюремщикам, работающим в тюрьмах по всей стране, шестизначные идентификационные номера и размещать их на форме. Цель заключается в том, чтобы заключенные могли идентифицировать сотрудников и тем самым предотвращать неподобающее обращение, такое как избиения.

Министр юстиции Судзуки Кэйсукэ издал в марте директиву, пересматривающую правила в отношении одежды, и форма постепенно обновлялась с апреля. Было введено обязательство отображать идентификационные номера над знаками различия на правой груди.

Тюремщики ранее не носили бейджи с именами. Это делалось для избежания возможной мести после освобождения заключенных, но когда заключенные жаловались на неподобающие действия, было невозможно определить причастных сотрудников, что создавало препятствия для расследований и предотвращения повторных случаев.

Система идентификационных номеров была введена в результате проблемы 2022 года, когда тюремщики в тюрьме Нагоя неоднократно избивали заключенных. Комитет третьей стороны, состоящий из внешних экспертов, предложил в июне 2023 года введение «идентификационных карточек», позволяющих различать тюремщиков, и исправление закрытой организационной культуры. Введение номеров призвано создать среду, в которой заключенные могут безопасно сообщать о нарушениях, и способствовать самостоятельному улучшению поведения тюремщиков.

Министерство юстиции с апреля 2024 года ввело правило прекращения обращения к заключенным без уважительных форм и добавления обращений «сан» или «кун». Наряду с нынешней системой идентификационных номеров планируется продвигать улучшение обращения в тюрьмах.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]