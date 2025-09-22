Усиление мер профилактики теплового удара у пожилых людей — призыв использовать кондиционеры

Новости

Токио, 21 сентября (Jiji Press) – Министерство окружающей среды усиливает меры по предотвращению теплового удара у пожилых людей в помещениях, включая их дома. При высоких значениях «индекса жары», когда возрастает опасность теплового удара, местные социальные работники будут призывать пожилых людей использовать кондиционеры. Ведомство также поддержит разработку кондиционеров с функциями профилактики теплового удара. На эти цели в проект бюджета на 2026 финансовый год заложен 1 миллиард йен.

У пожилых людей повышен риск теплового удара из-за ослабления функций терморегуляции и потоотделения. Некоторые пожилые люди плохо переносят поток воздуха от кондиционера и избегают его использования даже в жаркие дни. По данным Пожарного и спасательного управления, с мая по сентябрь 2024 года среди доставленных скорой помощью с тепловым ударом 57,4% составили пожилые люди от 65 лет, при этом большинство случаев — 38,0% — произошло дома.

В связи с этим Министерство окружающей среды запускает пилотный проект по повышению осведомленности пожилых людей о профилактике через наблюдение и разъяснительную работу. Пожилым людям будут выдавать приборы для измерения «индекса жары», который рассчитывается на основе температуры и влажности, чтобы установить их дома. Планируется, что социальные работники и сотрудники местных администраций во время визитов будут проверять показания приборов и рекомендовать включать кондиционеры.

Министерство также поддержит производителей в разработке новых технологий. При объявлении «предупреждения о тепловом ударе» в случае опасности для здоровья от жары планируется внедрить технологии автоматического включения кондиционеров в домах пожилых людей с помощью искусственного интеллекта и других средств для снижения риска заболевания и смерти.

Правительство поставило цель к 2030 году сократить вдвое количество смертей от теплового удара — в среднем около 1300 человек за пять лет до 2022 года, однако в 2024 году этот показатель превысил 2000 человек, установив новый рекорд.

