40 лет Плаза-соглашению: от страха перед сильной йеной до проблем слабой валюты — как Япония стала заложницей валютной политики

Новости

Токио, 22 сентября (Jiji Press) – «Плаза-соглашение», по которому пять развитых стран (G5) — США, Великобритания, Франция, Япония и бывшая Западная Германия — объединили усилия для корректировки завышенного курса доллара, привело к стремительному укреплению йены, превзошедшему ожидания валютных властей. 22 сентября 2025 года отмечается 40-я годовщина соглашения, заключенного между министрами финансов и руководителями центральных банков стран G5, включая тогдашнего министра финансов Японии Такэсита Нобору и управляющего Банком Японии Сумита Сатоси. Япония, не сумевшая выйти из модели экономики, ориентированной на экспорт, впоследствии долгое время страдала от «фобии укрепления йены», что привело к проведению политики, направленной на ослабление йены. Однако эта политика сейчас вызывает рост цен, начавшийся с повышения импортных цен, и причиняет страдания домохозяйствам в виде «плохого ослабления йены».

В рамках Плаза-соглашения страны G5 договорились о проведении политики ослабления доллара с целью поддержки США, которые страдали от огромного торгового дефицита. На валютных рынках была осуществлена координированная интервенция по продаже долларов. По словам Гётэна Тоёо, который в качестве директора Департамента международных финансов Министерства финансов (ныне Министерство финансов) участвовал в переговорах, японская сторона «предполагала укрепление йены на 10-15%». Однако укрепление йены продолжилось, и курс йены, составлявший около 240 йен за доллар до соглашения, к концу 1987 года опустился до 120 йен.

Экспортные компании, оказавшиеся во власти валютных колебаний, забили тревогу, и для борьбы с «рецессией, вызванной укреплением йены», Банк Японии в 1986-1987 годах пять раз снижал процентные ставки. Однако подобное чрезмерное денежно-кредитное смягчение привело к перегреву спекулятивных операций с акциями и недвижимостью, и после последующего лопания пузыря японская экономика вступила в период «потерянных 30 лет» низкого роста и дефляции.

После мирового финансового кризиса 2008 года давление укрепления йены значительно усилилось, и в 2011 году, когда произошло Великое восточнояпонское землетрясение, был установлен послевоенный рекорд в 75,32 йены.

На фоне растущих голосов о том, что «недостаточное денежно-кредитное смягчение Банка Японии является причиной укрепления йены», в конце 2012 года был сформирован второй кабинет Абэ Синдзо, провозгласивший экономическую политику «абэномики» на основе обещания проводить рефляционную экономическую политику после публичной критики того, что недостаточное денежно-кредитное смягчение Банком Японии стоит за сильной йеной. Когда назначенный Абэ на пост управляющего Банком Японии бывший заместитель министра финансов по международным делам Курода Харухико в апреле 2013 года запустил программу «беспрецедентного смягчения» с массовой скупкой государственных облигаций, началась коррекция курса йены в сторону ослабления и резко выросли цены на акции.

Однако политика беспрецедентного смягчения, проводившаяся на протяжении 11 лет, не привела к укреплению потенциала роста японской экономики, и потенциальные темпы роста, отражающие реальные возможности экономики, длительное время не превышали 1%. Ослабление йены увеличило зарубежную прибыль экспортных компаний в пересчете на йены, но почетный профессор Университета Хитоцубаси Ногути Юкио (специалист по японской экономике) указывает на побочные эффекты этого: «Компании пренебрегали инвестициями в технологические разработки, что препятствовало росту производительности».

Реальный эффективный обменный курс йены, отражающий ее общую покупательную способность, в июле этого года упал до 72,21 (2020 год = 100), достигнув уровня начала 1970-х годов. Ослабление йены усилило рост цен, связанный с пандемией коронавируса и российским вторжением в Украину, и тяжело давит на домохозяйства. В 2023 году номинальный ВВП Японии на душу населения в пересчете на доллары составил 22-е место среди 38 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опустившись ниже 21-го места Южной Кореи. Снижение национальной мощи Японии невозможно скрыть, и страна находится в ситуации, когда она «вот-вот выпадет из статуса развитой страны» (Ногути).

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]