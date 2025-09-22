Окаменелости кита, найденные в речном русле, оказались новым видом – «Саппорский кит», Саппоро

Новости

Токио, 22 сентября (Jiji Press) – Окаменелости кита, найденные в речном русле в районе Минами города Саппоро, оказались новым родом и видом гладких китов. Исследовательская группа дала ему научное название «Мегабалэна саппороэнсис» (японское название - Саппорский кит), что означает «гигантский гладкий кит Саппоро». Статья была опубликована в британском научном журнале «Палеонтология Электроника» до 22 числа.

По словам исследователей, окаменелости были обнаружены в октябре 2008 года мужчиной во время прогулки в русле реки Тоёхира. В ходе дальнейших исследований было найдено около 70% всего скелета, включая фаланги и позвоночник. Возраст окаменелостей составляет около 9 миллионов лет, предполагаемая длина тела - около 13 метров. Поскольку форма костей отличается от ранее известных гладких китов, было определено, что это новый род и вид.

Поскольку окаменелости гладких китов возрастом от 16 до 6 миллионов лет не были найдены нигде в мире, данное открытие окажется крайне важным для выяснения процесса эволюции.

Куратор Танака Ёсихиро из Саппорского центра музейной деятельности (район Тоёхира того же города), участвовавший в исследовании, подчеркнул: «Сохранность окаменелости - лучшая в мире. Это кит, который заполняет пробел в том периоде, о котором ничего не было известно». Он также добавил: «Хотелось бы, чтобы люди узнали о существе, которое получило имя города, в котором они живут».

