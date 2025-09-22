Председатель японского фонда Nippon Foundation Сасакава встретился с Патриархом Кириллом в Москве

Новости

Москва, 22 сентября (Jiji Press) – Почетный председатель фонда Nippon Foundation Сасакава Ёхей посетил Москву и 20 сентября встретился с Патриархом Кириллом, главой Русской православной церкви. Патриарх, который близок к президенту Путину, объяснил Сасакаве, что Русская церковь «ищет диалог» с Украинской православной церковью на фоне российского вторжения. Об этом Сасакава заявил 21 сентября на пресс-конференции в резиденции японского посла в Москве.

На пресс-конференции Сасакава отметил, что даже в условиях ухудшения японо-российских отношений на правительственном уровне «важно продолжать межличностные обмены с ориентацией на будущее. Важно показывать друг другу свои страны, учиться друг у друга». 20 сентября Фонд мира Сасакавы подписал меморандум о взаимопонимании с Московской школой управления по арктическим исследованиям.

В начале сентября японское правительство частично изменило свою рекомендацию по поездкам в Россию. Сохранив предупреждение о поездках в страну на уровне 3, рекомендующем воздерживаться от всех поездок, теперь оно разрешает поездки и пребывание в случае «действительно неизбежных обстоятельств», таких как бизнес, учеба или исследования.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]