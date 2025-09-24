Премьер-министр Исиба отправляется на сессию ООН и встретится с Трампом

Новости

Токио, 23 сентября (Jiji Press). Уходящий премьер-министр Японии Исиба Сигэру вылетел из токийского аэропорта Ханэда на правительственном самолете, чтобы принять участие в продолжающейся сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Планируется, что Исиба выступит с речью на общих дебатах сессии утром 24 сентября (вечером 23 сентября по местному времени), призвав к реформе ООН.

В ходе своей поездки Исиба также намерен провести краткую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

«За последний год у меня значительно улучшились отношения сотрудничества с президентом Трампом, – заявил Исиба журналистам в резиденции премьер-министра перед уходом. – Я хотел бы уведомить президента о своей отставке и передать наше сотрудничество своему преемнику».

Исиба станет первым премьер-министром Японии, который за два года присоединится к общим дебатам. В прошлом году его предшественник Кисида Фумио пропустил их перед уходом в отставку.

