В Токио с рекордным количеством участников открылась выставка игрушек Tokyo Game Show 2025

Тиба, 25 сентября (Jiji Press). В в конференц-центре Makuhari Messe в городе Тиба, к востоку от Токио, открылась выставка Tokyo Game Show 2025, в которой приняли участие рекордное количество экспонентов – около 1140 компаний, включая зарубежные.

На ежегодном мероприятии демонстрируются новейшие игровые автоматы и новые программные продукты, а зоны, где посетители могут опробовать игры в действии, в этом году расширились.

Первые два дня мероприятия будут открыты для представителей отрасли, а в течение последних двух дней до 28 сентября мероприятие сможет посетить широкая публика.

Японская игровая компания Sega Corp. представляет свою новую гоночную игру «Sonic Racing: CrossWorlds», которая вышла 25 сентября.

На стенде компании Square Enix посетители смогут опробовать пять игр, включая ремейк «Dragon Quest I & II», выход которого запланирован на следующий месяц.

