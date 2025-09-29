Количество посетителей Osaka Expo превысило показатель, при котором организаторы не потерпят убытков

Новости

Осака, 28 сентября (Jiji Press). Общее число посетителей Всемирной выставки в западном японском городе Осака превысило 22 миллиона, что считается точкой безубыточности, сообщили организаторы.

По данным Японской ассоциации Всемирной выставки 2025 года, по состоянию на 27 сентября с момента её открытия 13 апреля выставку Osaka Expo посетили около 22 000 500 человек.

Более 200 000 человек ежедневно посещают выставку с середины сентября, она закроется 13 октября. Ожидается, что уже 28 сентября общее число посетителей превысит показатель в 22,05 миллиона человек, зафиксированный на Всемирной выставке 2005 года в префектуре Айти в центральной Японии.

Ассоциация ожидает, что во время мероприятия выставку Osaka Expo посетят 28,2 млн человек.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

