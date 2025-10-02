80% государственных больниц Японии оказались убыточными

Новости

Токио, 30 сентября (Jiji Press) – Министерство внутренних дел и коммуникаций 30 сентября обнародовало финансовые результаты государственных больниц страны за 2024 финансовый год. Совокупный дефицит 844 больниц составил 395,2 млрд йен. В убытке оказались 703 больницы, что составляет 83,3% от общего числа. Как размер дефицита, так и доля убыточных больниц достигли рекордных значений за всю историю наблюдений. Министерство связывает ухудшение финансового состояния с ростом расходов на персонал и резким подорожанием медикаментов и других товаров.

Финансовый баланс государственных больниц в 2021 финансовом году показывал профицит в размере 325,6 млрд йен благодаря масштабной государственной поддержке, включая субсидии, связанные с новой коронавирусной инфекцией. Однако в 2023 финансовом году больницы впервые стали убыточными. Рост затрат на персонал и материалы опередил увеличение доходов от медицинских услуг, в результате чего дефицит в 2024 финансовом году увеличился на 185,3 млрд йен.

Анализ расходов на основную медицинскую деятельность показывает, что затраты на заработную плату персонала, составляющие около половины всех расходов, выросли на 137,4 млрд йен. Расходы на материалы, включая стоимость медикаментов, увеличились на 39,8 млрд йен.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]