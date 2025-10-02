Ограничения для иностранцев: Коидзуми выступает за регулирование, Такаити «не рассматривает установление квот для законных резидентов» – выборы председателя ЛДП

Новости

Токио, 30 сентября (Jiji Press) – Пять кандидатов на пост председателя Либерально-демократической партии (выборы назначены на 4 октября) обсудили вопрос ограничения приёма иностранных работников в ходе интернет-дискуссии 30 сентября.

Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Коидзуми Синдзиро (44 года) подчеркнул необходимость регулирования, заявив: «Я не рассматриваю неограниченный приём». Он также призвал усилить координирующую роль правительства.

Бывший министр экономической безопасности Такаити Санаэ (64 года) подчеркнула намерение бороться с нелегальным пребыванием. Однако в отношении ограничения приёма она заняла осторожную позицию, заявив: «Я не рассматриваю установление квот для лиц, законно находящихся в стране».

Генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса (64 года) пояснил: «Будем рассматривать меры, глядя на цифры». Бывший министр экономической безопасности Кобаяси Такаюки (50 лет) заявил: «Буду стремиться к созданию общества, которое сможет как можно меньше полагаться на иностранцев». Бывший генеральный секретарь партии Мотэги Тосимицу (69 лет) указал: «Важно продвигать курс на “ноль нелегальных иностранцев”».

