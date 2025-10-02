Мэр Асии вошел в список «100 человек следующего поколения» по версии журнала Time

Новости

Нью-Йорк, 30 сентября (Jiji Press) – Американский журнал Time 30 сентября опубликовал список «100 человек следующего поколения», обладающих наибольшим влиянием в таких областях, как политика, индустрия развлечений и спорт, включив в категорию лидеров мэра города Асия префектуры Хёго Такасиму Рёсукэ. Он был отмечен как человек, который «пытается разрушить устоявшиеся рамки в Японии, сформированной геронтократией».

О Такасиме, который в 2023 году в возрасте 26 лет стал самым молодым мэром в истории Японии, журнал отметил, что он «делает приоритетом реформы, приносящие пользу молодому поколению». Также было представлено, что он придает большое значение прозрачности и прилагает усилия к проведению открытого диалога, чтобы жители понимали, что их голоса находят отражение в политике.

В той же категории лидеров также были выбраны пресс-секретарь президента США Ливитт и Эрика – жена американского консервативного активиста Чарли Кирка, застреленного в сентябре.

Список «100 человек следующего поколения» публикуется с 2019 года, и ранее в него входили министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Коидзуми Синдзиро, бывший военнослужащий Сил самообороны Гонои Рина и другие.







