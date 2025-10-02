ANA повысит пенсионный возраст до 65 лет

Новости

Токио, 1 октября (Jiji Press) – Авиакомпания All Nippon Airways предложила профсоюзу повысить пенсионный возраст до 65 лет начиная с апреля 2027 года. В случае достижения договоренности в ходе предстоящих переговоров между руководством и профсоюзом будет введена новая система. Цель изменений – создать условия для уверенной работы высококвалифицированных сотрудников старшего возраста и способствовать передаче опыта молодым специалистам. Нововведение затронет всех работников компании, включая бортпроводников и пилотов.

В настоящее время сотрудники после 60 лет ежегодно продлевают трудовой договор и могут работать до 65 лет в статусе внештатных работников, при этом их годовая зарплата составляет 60-80% от уровня в 59 лет. По новой системе они будут трудоустроены как штатные сотрудники с ограниченным кругом обязанностей, что позволит высококвалифицированным специалистам с государственными лицензиями – пилотам, авиамеханикам и другим – сохранять около 90% прежнего заработка.

Ожидается, что в 2027 финансовом году под действие новой системы попадут около 1500 человек, а расходы на заработную плату вырастут на несколько миллиардов йен в год.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]