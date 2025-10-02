Регенеративная медицина с использованием 3D-принтеров: массовое культивирование клеток — совместное исследование Kuraray и других компаний

Новости

Токио, 1 октября 2025 г. (Jiji Press) – Компании Kuraray, стартап в области регенеративной медицины Cyfuse Biomedical, Chiyoda Corporation и производитель упаковочных материалов ZACROS объявили 1 октября о начале совместной разработки технологии массового культивирования стволовых клеток, необходимой для практического применения регенеративной медицины с использованием 3D-принтеров. Четыре компании объединят свои разработки в области оборудования для массового культивирования, материалов, методов анализа и технологий проверки безопасности, поставив целью создать методику к 2030 году, когда ожидается расширение рынка регенеративной медицины.

«Мы хотим объединить технологии всех четырех компаний, чтобы нарастить потенциал», — заявила на пресс-конференции представительный директор Cyfuse Акиэда Сидзука.

Для коммерческого производства с помощью 3D-принтеров таких тканей, как кровеносные сосуды, нервы и хрящи, массовое культивирование исходных стволовых клеток является необходимым условием, однако высокая стоимость процесса издавна представляла серьезную проблему.

В рамках совместной разработки ZACROS предоставит оборудование для культивирования, Kuraray — материалы для повышения эффективности культивирования. Chiyoda Corporation будет анализировать состояние культур с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и других технологий, а Cyfuse — создавать человеческие ткани на своем био-3D-принтере. В перспективе планируется распространить технологию на индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPS-клетки) и эмбриональные стволовые клетки (ES-клетки).

