Китайское исследовательское судно в третий раз обнаружено в ИЭЗ Японии у побережья Кагосимы

Кагосима, 2 октября (Jiji Press) – Штаб 10-го регионального управления береговой охраны (город Кагосима) сообщил 1 октября, что в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Японии примерно в 395 километрах к западу от острова Амами-Осима префектуры Кагосима было обнаружено китайское исследовательское судно, опускающее в море предмет, похожий на трубу.

Это же судно проводило аналогичную деятельность в ИЭЗ у побережья Амами 28 сентября (воскресенье) и 30 сентября (вторник), после чего продолжало плавание в этом районе под наблюдением патрульных кораблей береговой охраны.

