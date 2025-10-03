Мэр города Маэбаси хочет получить время для решения своей судьбы

Новости

Маэбаси, префектура Гумма, 2 октября (Jiji Press) – Мэр города Маэбаси Огава Акира (42 года) 2 октября провела повторное заседание с депутатами городского собрания в связи со скандалом вокруг её посещений отелей для свиданий с женатым подчинённым. Заседание проходило в закрытом режиме, за исключением вступительной части. После его завершения Огава заявила журналистам, отвечая на вопрос о том, как она намерена нести ответственность, включая возможную отставку: «Мне нужно время, чтобы посоветоваться с юристом и сторонниками. Я выслушаю всю критику и приму решение». Конкретного ответа она не дала.

Мэр сообщила, что служащий по собственной просьбе переведён на нижестоящую должность соответствующим приказом. Его семье она пообещала «действовать добросовестно».

Городское собрание 3 октября проведёт совещание представителей всех фракций для обсуждения дальнейших мер.

В заседании приняли участие все 38 депутатов городского собрания, обсуждение длилось около двух часов. Огава вновь заявила, что у неё «не было интимных отношений» с этим служащим. Она также отметила, что «рассмотрит возможность дать объяснения непосредственно горожанам».

Относительно использования служебного автомобиля для встреч со служащим мэр заявила: «Неподобающего использования, такого как поездки в отель и обратно, не было».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]