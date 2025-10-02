Цифровое агентство Японии будет сотрудничать с OpenAI

Экономика Политика Общество

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Токио, 2 октября (Jiji Press) – Цифровое агентство Японии объявило 2 октября о сотрудничестве с американской компанией OpenAI для полномасштабного внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в административную работу в рамках платформы «Правительственный ИИ».

В рамках этой инициативы сотрудники агентства получат доступ к сервисам на основе передовых больших языковых моделей (LLM) компании для использования в работе. Также рассматривается возможность совместной разработки с американской компанией приложений генеративного ИИ для административных нужд.

Цифровое агентство создает среду для использования генеративного ИИ своими сотрудниками и планирует содействовать внедрению этих сервисов в других министерствах и ведомствах с 2026 финансового года или ранее. 

Сервисы ИИ, которые будут разработаны совместно с OpenAI, станут доступны другим государственным органам после обеспечения необходимого уровня безопасности информационных систем.

デジタル庁の案内表示

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

jiji press Open AI Цифровое агентство