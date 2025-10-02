Министры финансов G7 пообещали оказать «максимальное давление» на российский нефтяной экспорт — конкретные меры по значительному сокращению

Новости

Вашингтон, 1 октября (Jiji Press) – Министры финансов стран «Группы семи» (G7) 1 октября опубликовали совместное заявление по антироссийским санкциям. В документе подчеркивается: «Настало время максимально усилить давление на экспорт нефти, являющийся основным источником доходов России». Имея в виду Китай и Индию, министры заявили: «Мы примем конкретные меры для существенного сокращения импорта из России с целью его полного прекращения».

Встреча прошла 1 октября в онлайн-формате. Очередная встреча министров финансов G7 запланирована на 15 октября в Вашингтоне.

Министры финансов G7 достигли согласия относительно «важности торговых мер, включая тарифы и запреты на импорт и экспорт», направленных на перекрытие источников финансирования, которые способствуют затягиванию российского вторжения в Украину. В отношении стран, поддерживающих Россию закупками нефти, министры отметили: «Мы серьезно рассматриваем введение торговых мер и других ограничений».

