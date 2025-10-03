Принцесса Айко заразилась коронавирусом — поездка в Сигу отменена

Новости

Токио, 2 октября (Jiji Press) – Управление императорского двора сообщило 2 октября, что у принцессы Айко, старшей дочери императора Нарухито и императрицы Масако, выявлен коронавирус. По данным ведомства, 30 сентября в полдень во время работы в Японском обществе Красного Креста у принцессы поднялась температура около 38,5 градусов по Цельсию и появилась боль в горле. Тесты были проведены в императорском дворце в тот же день во второй половине дня и вечером 1 октября — второй тест подтвердил заражение.

Сейчас температура нормализовалась, однако сохраняется кашель, поэтому до 5 октября принцесса будет соблюдать изоляцию в своих покоях в Императорском дворце.

Запланированная на 5 октября поездка в префектуру Сига для участия в Национальных спортивных играх отменена.

У императора и императрицы симптомов заболевания нет, однако, учитывая предстоящую с 4 октября поездку в префектуры Киото и Осака, при необходимости они пройдут тестирование.

Как сообщили приближенные, принцесса Айко очень ждала поездки в префектуру Сига и весьма сожалеет об отмене, а также переживает за неудобства, причиненные организаторам соревнований и жителям префектуры.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]