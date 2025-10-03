Приговор обвиняемому Ямагами вынесут 21 января — определен график слушаний по делу об убийстве Абэ

Новости

Нара, 2 октября (Jiji Press) – Окружной суд Нары сообщил 2 октября, что приговор Тэцуе Ямагами (45 лет), обвиняемому в убийстве и нарушении закона о контроле над огнестрельным и холодным оружием, будет вынесен 21 января 2026 года. Обвинение связано с гибелью бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо, застреленного в июле 2022 года во время предвыборного выступления в городе Нара.

По информации суда, до конца этого года в рамках суда с участием присяжных заседателей пройдет 18 слушаний, а приговор будет оглашен на 19-м заседании в январе.

Первое слушание состоится 28 октября. До этого были определены даты заседаний до седьмого включительно, которое запланировано на 13 ноября.

Согласно обвинительному заключению, Ямагами дважды выстрелил в Абэ с близкого расстояния из самодельного огнестрельного оружия, изготовленного из труб. Инцидент произошел 8 июля 2022 года у станции Ямато-Сайдайдзи железнодорожной компании Kintetsu в городе Нара. В момент покушения бывший премьер-министр выступал с речью в поддержку кандидата на выборах в палату советников — верхнюю палату парламента.

