В Японии около 8 432 детей иностранцев не посещают школу

Новости

Токио, 2 октября (Jiji Press) – Министерство образования Японии сообщило 2 октября, что по состоянию на май 2024 года около 8 432 детей иностранного происхождения школьного возраста (начальная и средняя школа) не посещают или могут не посещать учебные заведения. По сравнению с аналогичным опросом прошлого года этот показатель снизился на 169 человек, однако по-прежнему остается выше отметки в 8 000 детей.

Общая численность детей иностранцев, зарегистрированных в базовом реестре населения, достигла 163 358 человек, что на 12 663 больше, чем год назад.

Исследование ситуации с посещаемостью школ охватило комиссии по образованию 1 741 муниципалитета по всей стране. Из общего числа детей иностранцев 114 792 находятся в возрасте учеников начальной школы (прирост 8 252 человека), а 48 566 – в возрасте учащихся средней школы (прирост 4 411 человек).

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]