В Нагасаки впервые за 13 лет открылся всемирный конгресс врачей по предотвращению ядерной войны — к 80-летию атомной бомбардировки

Новости

Нагасаки, 2 октября (Jiji Press) – В четверг в Нагасаки открылся 24-й Всемирный конгресс Международной ассоциации врачей за предотвращение ядерной войны (IPPNW) — международной организации медиков, выступающих против угрозы ядерной войны и получившей в 1985 году Нобелевскую премию мира. Трёхдневный форум пройдёт под девизом «Мир без ядерного оружия. Нагасаки — последний город, подвергшийся атомной бомбардировке». Участники обсудят медицинские и связанные с безопасностью аспекты ядерного разоружения.

Конгресс проходит раз в два-три года в разных городах мира. В Японии такой форум проводится впервые с 2012 года, когда он состоялся в Хиросиме — западном городе страны. Хиросима, как и Нагасаки, пострадала от американской атомной бомбардировки — её разбомбили 6 августа 1945 года, за три дня до удара по Нагасаки. Выбор Нагасаки местом проведения конгресса связан с 80-летием атомной бомбардировки города.

В церемонии открытия приняли участие около 300 медработников и специалистов из 35 стран и регионов мира.

С приветственным словом выступил 93-летний Танака Теруми, сопредседатель Японской конфедерации организаций пострадавших от атомной и водородной бомб (Нихон Хиданкё), которая в прошлом году стала лауреатом Нобелевской премии мира. «Я надеюсь, что вы с профессиональной точки зрения досконально раскроете бесчеловечную сущность ядерного оружия, — обратился он к участникам конгресса. — Давайте вместе добиваться мира без ядерного оружия и войн».

Также доклад представил 82-летний Томонага Масао — врач, сам переживший атомную бомбардировку Нагасаки и посвятивший долгие годы лечению хибакуся. Опираясь на данные, накопленные за 80 лет, он рассказал о радиационном поражении и психологических последствиях атомной бомбы. Обращаясь к молодым участникам, в том числе студентам-медикам, врач призвал их «искать новые пути» в борьбе за ядерное разоружение.

