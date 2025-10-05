Такаити Санаэ избрана новым председателем ЛДП — победила Коидзуми во втором туре — 15 октября станет первой женщиной-премьером в истории страны — «Открываем новую эпоху»

Новости

Токио, 4 октября (Jiji Press) – Либерально-демократическая партия провела 4 октября голосование по выборам председателя в своей центральной штаб-квартире и избрала бывшего министра по экономической безопасности Такаити Санаэ (64 года) 29-м председателем партии. Во втором туре она одержала победу над министром сельского, лесного и рыбного хозяйства Коидзуми Синдзиро (44 года), став первой женщиной на посту председателя ЛДП за всю историю партии. Поскольку оппозиция разобщена, ожидается, что на чрезвычайной сессии парламента, которая может быть созвана 15 октября, она будет назначена 104-м премьер-министром страны, сменив на этом посту Исибу Сигэру. Такаити станет первой женщиной-премьером за всю конституционную историю Японии.

В условиях, когда правящая коалиция находится в меньшинстве, ключевым вопросом становится расширение коалиционных рамок. ЛДП потерпела серьезные поражения на выборах в обе палаты парламента, и теперь от Такаити потребуется проявить все свои способности для восстановления партии.

Такаити баллотируется на пост председателя партии в третий раз. Она унаследует оставшийся срок полномочий Исибы, который завершится в конце сентября 2027 года. На совместном заседании депутатов обеих палат Такаити получила одобрение на проведение кадровых назначений и приступила к координации ключевых постов, включая должность генерального секретаря партии, которые планируется определить уже к 7 октября. На пост генсека рассматривается кандидатура председателя Совета по общей политике Судзуки Сюнъити (72 года) из фракции Асо.

На заседании Такаити подчеркнула: «Мы открываем новую эпоху Либерально-демократической партии». Учитывая, что правящая коалиция не располагает большинством в обеих палатах, она призвала к сплочению: «Впереди трудности. Мы должны объединить усилия».

Позже на пресс-конференции по случаю вступления в должность она заявила о принципах формирования правительства: «Будем действовать по принципу всеобщего участия, объединяя усилия всех поколений». Относительно депутатов, замешанных в деле о черных фондах фракций, она отметила: «Это не повлияет на кадровые решения. Они должны добросовестно работать», дав понять, что намерена привлекать их к работе. Она также выразила готовность использовать в работе всех четырех кандидатов, с которыми соперничала на выборах.

Говоря о расширении коалиции, она подчеркнула важность совпадения позиций по таким вопросам, как пересмотр конституции, внешняя политика и безопасность, а также бюджетная политика.

Во втором туре разыгрывалось 342 голоса: 295 от депутатов парламента и по одному от каждого из 47 региональных отделений партии. Такаити набрала 185 голосов, победив Коидзуми с его 156 голосами. Детализация: среди депутатов парламента соотношение составило 149 против 145, среди региональных отделений — 36 против 11. В обеих категориях Такаити опередила соперника.

На пост председателя баллотировались пять кандидатов. В первом туре разыгрывалось 590 голосов: 295 от депутатов парламента и 295 от членов и сторонников партии. Такаити заняла первое место со 183 голосами, Коидзуми набрал 164 голоса. Главный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса (64 года) оказался третьим со 134 голосами, бывший министр по экономической безопасности Кобаяси Такаюки (50 лет) получил 59 голосов, бывший генеральный секретарь партии Мотэги Тосимицу (69 лет) — 49 голосов.

Поскольку никто не набрал абсолютного большинства, был проведен второй тур между Такаити и Коидзуми.

◇ Результаты голосования на выборах председателя ЛДП

[Первый тур]

Голоса депутатов / Голоса членов партии / Всего

Такаити Санаэ: 64 / 119 / 183

Коидзуми Синдзиро: 80 / 84 / 164

Хаяси Ёсимаса: 72 / 62 / 134

Кобаяси Такаюки: 44 / 15 / 59

Мотэги Тосимицу: 34 / 15 / 49

[Второй тур]

Голоса депутатов / Голоса региональных отделений / Всего

Такаити Санаэ: 149 / 36 / 185

Коидзуми Синдзиро: 145 / 11 / 156

Примечание: в первом и втором турах был один недействительный бюллетень среди голосов депутатов парламента.

◇ Краткая биография Такаити Санаэ

Такаити Санаэ (64 года). Окончила экономический факультет Университета Кобэ. Занимала должности председателя Совета по политическим исследованиям ЛДП, министра внутренних дел и связи, министра по экономической безопасности. Десятикратно избиралась в палату представителей от 2-го избирательного округа префектуры Нара (беспартийная).







