Токийские акции временно выросли более чем на 2200 йен = при «премьерстве Такаити» приблизились к 48 000 йен — резкое падение йены до уровня 150 йен

Токио, 6 октября (Jiji Press) – в понедельник на токийском фондовом рынке индекс Nikkei 225 резко вырос, превысив во второй половине торгов показатель предыдущей пятницы более чем на 2200 йен. Широкий спектр акций активно скупался после избрания новым председателем Либерально-демократической партии бывшего министра экономической безопасности Такаити Санаэ, выступающей за активную фискальную политику. Индекс Nikkei обновил исторический максимум во время торговой сессии, приблизившись к отметке 48 000 йен. К концу утренней сессии он вырос на 2065,86 йен, составив 47 835,36 йен.

На токийском валютном рынке курс йены резко обвалился до уровня 150 йен за доллар – самого низкого примерно за два месяца с 1 августа. Победа Такаити Санаэ на выборах председателя ЛДП ослабила ожидания скорого повышения ставки Банком Японии, что спровоцировало волну продаж йены и покупок доллара. Йена упала и по отношению к евро, обновив минимум с момента введения единой европейской валюты в 1999 году.

Участники рынка объясняют резкий скачок цен на акции следующим образом: «Выросли ожидания того, что политика фискальной экспансии Такаити придаст импульс национальной экономике» (крупная брокерская компания). Наиболее значительный рост продемонстрировали акции компаний оборонного сектора, который Такаити считает приоритетным направлением. В то же время акции банков просели на фоне ожиданий, что очередное повышение ставки Банком Японии откладывается.

Индекс TOPIX также обновил исторический максимум во время торговой сессии. К концу утренней сессии он прибавил 89,51 пункта, составив 3218,68.

На токийском рынке облигаций доходность обращающихся 10-летних государственных облигаций (выпуск №380), служащая индикатором долгосрочной процентной ставки, временно поднялась до 1,670% (при этом цена облигаций снизилась).

