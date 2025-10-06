Нобелевская премия присуждена Сакагути Симону и двум другим учёным за открытие иммуносупрессивных клеток — японцы получают премию второй год подряд — премия по физиологии и медицине

Новости

Стокгольм, 6 октября (Jiji Press) – Каролинский институт Швеции объявил 6 октября, что Нобелевская премия 2025 года по физиологии и медицине присуждена трём учёным из Японии и США за открытие регуляторных Т-клеток, подавляющих чрезмерный иммунный ответ. Среди лауреатов — почётный профессор Университета Осаки Сакагути Симон (74 года).

Японцы удостаиваются Нобелевской премии второй год подряд: годом ранее Премию мира получила Японская конфедерация организаций пострадавших от атомной и водородной бомб (Нихон Хиданкё). Вместе с Сакагути число японских нобелевских лауреатов достигло 29 человек, включая тех, кто получил американское гражданство. В области физиологии и медицины он стал шестым японским лауреатом и первым за последние семь лет после специального профессора Киотского университета Хондзё Тасуку (83 года), удостоенного премии в 2018 году.

Вместе с Сакагути награды удостоены доктор Мэри Бранкоу из американского Института системной биологии и доктор Фредерик Рамсделл (64 года) из биотехнологической компании Sonoma Biotherapeutics.

Организм человека обладает иммунной системой, защищающей его от проникающих извне вирусов, бактерий и других патогенов. Иммунные клетки, в частности Т-клетки, атакуют как патогены, так и раковые клетки, образовавшиеся в результате мутаций. Однако чрезмерная активность иммунной системы может привести к тому, что она начнёт воспринимать нормальные клетки и ткани как чужеродные и атаковать их, вызывая аутоиммунные заболевания.

Сакагути был убеждён в существовании клеток, способных тормозить иммунную реакцию, и полагал, что их использование позволит контролировать аутоиммунные заболевания. Результаты его экспериментов, опубликованные в 1985 году, не встретили понимания, и наступил долгий период непризнания. Лишь в 1995 году ему удалось обнаружить молекулу-маркер регуляторных Т-клеток, а в 2001 году доктор Бранкоу с коллегами открыли ключевой ген в клетках мышей. Впоследствии его обнаружили и у человека, что сделало это направление одной из центральных тем иммунологических исследований.

В настоящее время активно развиваются исследования по использованию регуляторных Т-клеток в терапии иммунных заболеваний. Разрабатываются методы лечения, основанные на снятии иммунного торможения для усиления атаки на раковые клетки, а также на снижении реакции отторжения при трансплантации органов.

Церемония награждения пройдёт 10 декабря в Стокгольме. Денежная премия в размере 11 миллионов шведских крон (около 176 миллионов йен) будет разделена между тремя лауреатами поровну.







