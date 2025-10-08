Такаити может не посетить Ясукуни во время осеннего праздника

Новости

Токио, 7 октября (Jiji Press) – Стало известно 7 октября, что глава Либерально-демократической партии Санаэ Такаити рассматривает возможность отказа от посещения синтоистского святилища Ясукуни в токийском районе Кудан-кита во время осеннего праздника, который пройдет с 17 по 19 октября. Об этом сообщили несколько осведомленных источников. По всей видимости, она учитывает возможное влияние на дипломатию на высшем уровне, которая начнется в конце октября в случае ее вступления в должность премьер-министра, а также отношения с партией Комэйто.

До сих пор Такаити продолжала посещать святилище Ясукуни в День памяти окончания войны, а также во время весенних и осенних праздников, в том числе в период пребывания на министерских постах. На пресс-конференции 4 октября после выборов главы партии она уклонилась от определенных высказываний относительно посещения святилища после вступления в должность премьер-министра, заявив: «Я буду своевременно и надлежащим образом решать, каким образом почтить память павших. Это ни в коем случае не должно становиться дипломатической проблемой».

В октябре с 26 октября в Малайзии состоятся саммиты, связанные с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а с 31 октября в Южной Корее пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), и ожидается, что новый премьер-министр примет в них участие. Правительство Японии изучает возможность проведения встречи на высшем уровне с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках АТЭС. В рамках серии этих мероприятий также планируется встреча глав Японии и Южной Кореи.

Кроме того, ведется согласование визита президента США Дональда Трампа в Японию с 27 октября. По всей видимости, Такаити пришла к выводу, что в случае посещения святилища это может негативно сказаться на трехстороннем сотрудничестве с Южной Кореей, которому придают большое значение Япония и США.

