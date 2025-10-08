Хакерская группировка заявила об ответственности за атаку на Asahi Group Holdings

Новости

Токио, 8 октября (Jiji Press) – Как стало известно в среду, хакерская группировка, называющая себя «Qilin» (Килин), разместила заявление о своей причастности к кибератаке на Asahi Group Holdings в даркнете – анонимном сегменте интернета. Атака привела к сбою в работе систем компании. Asahi Group Holdings проводит расследование, в том числе проверяет достоверность опубликованной информации, и определяется с дальнейшими действиями.

В заявлении, датированном 7 октября, утверждается, что хакеры похитили более 9300 файлов общим объёмом 27 гигабайт, среди которых финансовые документы Asahi Group Holdings и персональные данные сотрудников. Часть похищенной информации опубликована в виде скриншотов.

Холдинговая компания, в состав которой входит крупнейший производитель пива Asahi Breweries, тщательно изучит заявление, появившееся в даркнете накануне, и примет соответствующие меры, сообщили представители компании.

Asahi Group, уведомившая полицию о взломе 29 сентября, уже подтвердила, что в результате атаки программы-вымогателя временно были парализованы производство и отгрузка пива и другой продукции. Из-за сбоя в работе систем компании группы Asahi, включая пивоваренное подразделение, были вынуждены перенести запуск новых продуктов, намеченный на октябрь.







