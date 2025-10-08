Министерство образования Японии введет пятилетнюю систему обучения для бакалавриата и магистратуры с целью увеличения числа поступающих в аспирантуру

Новости

Токио, 8 октября (Jiji Press) – Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии 8 октября представило на заседании подкомитета Центрального совета по образованию (консультативного органа при министре образования) проект новой системы, которая позволит завершить обучение по программам бакалавриата и магистратуры за пять лет в рамках единого курса. Сокращение срока обучения на один год призвано стимулировать рост числа студентов, поступающих в аспирантуру. Министерство намерено ввести систему с 2026 финансового года после внесения соответствующих поправок в стандарты создания аспирантур и другие нормативные акты.

В настоящее время для получения степени бакалавра и магистра требуется шесть лет: четыре года обучения на программе бакалавриата и два года в аспирантуре. Хотя в рамках действующей системы отдельные университеты уже предлагают программы ускоренного обучения для студентов с высокой успеваемостью, с введением новой системы количество вузов, где можно получить обе степени за пять лет, существенно возрастет.

Согласно представленному проекту, новая система предполагает два варианта: изучение магистерских дисциплин еще на этапе бакалавриата либо прохождение магистратуры за один год без предварительного освоения курсов. Чтобы избежать снижения качества образования, для реализации программы потребуется пройти предварительную экспертизу плана и получить одобрение министра образования.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]