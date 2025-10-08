Японский ученый Китагава Сусуму получил Нобелевскую премию по химии за разработку пористых материалов для решения экологических и ресурсных проблем

Новости

Стокгольм, 8 октября (Jiji Press) – Шведская королевская академия наук объявила 8 октября о присуждении Нобелевской премии по химии 2025 года трем ученым за разработку «пористых координационных полимеров (ПКП)»: почетному профессору Киотского университета Китагава Сусуму (74 года) и двум другим исследователям. ПКП – это материалы с бесчисленными микроскопическими порами, способные захватывать газы в эти поры для их разделения и хранения. Ожидается, что эти новые материалы помогут решить экологические и энергетические проблемы.

Среди японцев, получивших Нобелевскую премию, Китагава стал 30-м, включая лиц, получивших гражданство США. Он последовал за почетным профессором Университета Осаки Сакагути Симоном (74 года), который 6 октября был удостоен премии по физиологии и медицине. По химии Китагава стал девятым японским лауреатом – впервые за шесть лет после Ёсино Акира (77 лет), почетного научного сотрудника компании Asahi Kasei, получившего награду в 2019 году.

Помимо Китагава, лауреатами стали профессор Мельбурнского университета Робсон Ричард (88 лет) и профессор Калифорнийского университета в Беркли Яги Омар (60 лет).

Вещества с бесчисленными порами наноразмера (нано – это одна миллиардная) называются пористыми материалами. Типичным представителем является активированный уголь, который издавна используется для очистки воды и других целей. Природный и искусственный минерал «цеолит» широко применяется для очистки воды и в качестве катализатора в химической промышленности, однако размеры его пор были неравномерными.

В 1997 году Китагава впервые в мире синтезировал ПКП – структуру, напоминающую детский игровой каркас, созданную путем комбинации ионов металлов и органических молекул. В ПКП промежутки между элементами каркаса равномерны и могут свободно проектироваться в соответствии с целями. Изменяя размер промежутков, можно избирательно адсорбировать определенные газы, такие как монооксид углерода или кислород.

Применение ПКП позволит эффективно удалять загрязняющие вещества из атмосферы и примеси из нефти, а также безопасно хранить и транспортировать водород, рассматриваемый как энергоноситель следующего поколения, и опасные газы. Ведется работа по практическому внедрению этих материалов для решения экологических, ресурсных и энергетических проблем.

Церемония награждения состоится 10 декабря в Стокгольме. Денежная премия в размере 11 миллионов шведских крон (около 176 миллионов йен) будет разделена на три равные части между лауреатами.











