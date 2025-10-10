Fast Retailing зафиксировала выручку в 3,4 трлн йен — рекорд компании на фоне успешных продаж внутри страны и за рубежом — финансовый год, завершившийся в августе 2025 года

Новости

Токио, 9 октября (Jiji Press) — Компания Fast Retailing, управляющая сетью магазинов повседневной одежды Uniqlo, 9 октября опубликовала консолидированную финансовую отчетность (по международным стандартам финансовой отчетности) за финансовый год, завершившийся в августе 2025 года. Выручка компании составила 3 трлн 400,5 млрд йен, что на 9,6% больше предыдущего периода и является историческим рекордом. Продажи были успешными как внутри страны, так и за рубежом.

Операционная прибыль, отражающая результаты основной деятельности, выросла на 12,6% до 564,2 млрд йен, а чистая прибыль увеличилась на 16,4% до 433 млрд йен — оба показателя также достигли исторического максимума. Бизнес Uniqlo продемонстрировал значительный рост выручки и прибыли в Японии, Южной Корее, Юго-Восточной Азии, Европе и США. В Китае прибыль снизилась, однако компания ожидает улучшения показателей в будущем благодаря структурным реформам.

На пресс-конференции председатель правления и президент Янаи Тадаси, комментируя успешные результаты, заявил: «Такого уровня продаж по всему миру у нас никогда прежде не было — это беспрецедентное явление», — подчеркнув, что узнаваемость бренда неуклонно растет. В дальнейшем компания планирует открывать крупные магазины флагманского класса в Японии, Гонконге, США и других странах. «Мы хотим, чтобы через опыт покупок люди почувствовали, что такое Uniqlo», — отметил он.

