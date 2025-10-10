Уровень продовольственной самообеспеченности Японии за 2024 финансовый год составил 38%

Новости

Токио, 10 октября (Jiji Press) – Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства 10 октября объявило, что уровень продовольственной самообеспеченности за 2024 финансовый год (предварительные данные) в калорийном эквиваlenте составил 38%. Этот показатель остается неизменным четвертый год подряд. Результат далек от правительственной цели – повысить уровень до 45% к 2030 финансовому году, и для достижения цели требуются дальнейшие усилия по повышению производительности и увеличению производства.

В 2024 финансовом году положительное влияние на уровень самообеспеченности оказали увеличение потребления риса на душу населения по сравнению с предыдущим годом – продукта с высоким уровнем самообеспеченности в 99%, а также рост производства сахарного тростника и других сахаросодержащих культур. С другой стороны, негативными факторами стали сокращение производства пшеницы из-за неблагоприятных погодных условий в регионе Кюсю, а также снижение урожая сои из-за высоких температур и засухи в западной Японии.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]