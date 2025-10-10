Япония ужесточает требования к визе «Управление бизнесом»

Новости

Токио, 10 октября (Jiji Press) – Правительство опубликовало 10 октября измененный указ Министерства юстиции, ужесточающий критерии одобрения статуса пребывания «управление бизнесом» для иностранных предпринимателей. Основным изменением стало повышение нижнего предела требования к уставному капиталу с нынешних 5 миллионов йен до 30 миллионов йен. Целью является предотвращение незаконного получения визы. Новые требования применяются с 16 октября.

Помимо увеличения уставного капитала, новые критерии обязывают соответствовать всем следующим условиям: наличие не менее трех лет практического опыта в области управления бизнесом или ученой степени, соответствующей магистру и выше; трудоустройство не менее одного штатного сотрудника; достаточное владение японским языком у заявителя или его сотрудников; подтверждение бизнес-плана сертифицированным бухгалтером, налоговым консультантом или другими специалистами.

При применении системы четко прописана политика не одобрять предприятия с недостаточной реальной деятельностью, такие как управление частными гостиницами минпаку через аутсорсинг и подобные. Также установлено, что при продлении визы будет проводиться проверка состояния уплаты взносов на социальное страхование, а также национальных и местных налогов.

