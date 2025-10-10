Число иностранцев, проживающих в Японии, достигло рекордных 3,95 миллиона

Новости

Токио, 10 октября (Jiji Press) – Министр юстиции Судзуки Кейсукэ заявил 10 октября на пресс-конференции, что по состоянию на конец июня число иностранцев, проживающих в Японии, достигло 3 956 619 человек, обновив исторический максимум. По сравнению с концом прошлого года рост составил 5,0%, а доля в общей численности населения Японии — 3,21%. Согласно данным Управления иммиграционных служб, к концу текущего года этот показатель может достичь 4,15 миллиона человек.

В первом полугодии 2025 года число иностранцев, въехавших в Японию, выросло на 20,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 21 376 170 человек. При сохранении таких темпов годовой показатель может достичь 45 миллионов человек и обновить исторический рекорд.

Министр Судзуки также рассказал о ходе реализации «Плана по достижению нулевого уровня нелегального пребывания», разработанного в мае. За три месяца — с июня по август — число принудительно высланных за счёт государства в сопровождении конвойных офицеров достигло 119 человек, что вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года (58 человек). Общее число высланных составило 2120 человек, что примерно соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]