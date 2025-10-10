Япония поддержит Украину в обучении разминированию

Новости

Токио, 10 октября (Jiji Press) – Министр обороны Накатани Гэн объявил 10 октября на пресс-конференции о направлении двух инструкторов Сухопутных сил самообороны на программу обучения разминированию, проводимую в Литве, в рамках содействия повышению потенциала украинских вооружённых сил. В период с 3 ноября по 5 декабря они проведут для украинских военнослужащих теоретические занятия и практические учения по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Министерство обороны в 2023 году объявило об участии в многостороннем механизме под руководством европейских стран по оказанию Украине помощи в разминировании и в области информационных технологий, и это станет первым мероприятием в его рамках. Накатани заявил: «Это исключительно важная инициатива, которая внесёт вклад в улучшение гуманитарной ситуации на Украине».

