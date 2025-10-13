Премьер Исиба: «Прочная демократия важна» — размышления к 80-летию окончания войны, историческая оценка не затронута

Новости

Токио, 10 октября (Jiji Press) — Премьер-министр Исиба Сигэру 10 октября опубликовал свои размышления по случаю 80-летия окончания войны. Говоря о причинах, по которым не удалось избежать прошлой войны, он указал, что «в то время не существовало институционально закреплённого принципа гражданского контроля». Он подчеркнул, что «превыше всего важны смелость и честность в прямом взгляде на прошлое, классический либерализм, основанный на терпимости, а также здоровая и прочная демократия».

Что касается исторической оценки, премьер-министр заявил, что «наследует позиции прошлых кабинетов», при этом не упомянув колониальное господство и агрессию.

В тот же день вечером премьер-министр провёл пресс-конференцию в резиденции правительства и пояснил цель своих размышлений: «Я обсудил вопрос, поставленный в заявлении к 70-летию покойным бывшим премьер-министром Абэ Синдзо: почему политическая система не функционировала». Относительно исторической оценки он прямо заявил: «Я наследую её, включая такие чувства, как раскаяние и извинения».

В размышлениях проблемы, не позволившие предотвратить войну, проанализированы по разделам: (1) Конституция Японской империи, (2) правительство, (3) парламент, (4) СМИ и др. Он отметил, что право верховного командования, предусмотренное Конституцией Японской империи, «постепенно стало толковаться расширительно и использовалось военными как средство исключения участия и контроля со стороны правительства и парламента».

Упомянув об исключении из палаты представителей депутата Сайто Такао, произнёсшего «антивоенную речь», премьер-министр указал: «Парламент, который должен был осуществлять контроль над военными, также утратил свои функции». Он записал, что тон СМИ изменился на активную поддержку войны примерно со времени Маньчжурского инцидента, что «привело к разжиганию общественного мнения и втягиванию народа в безрассудную войну».

Размышления не прошли одобрения кабинета министров и отличаются по статусу от «заявлений премьер-министра» к 50-летию, 60-летию и 70-летию окончания войны. Публикация этих размышлений премьер-министром, объявившим об отставке, вызвала возражения внутри Либерально-демократической партии.













