Комэйто выходит из правящей коалиции — переговоры лидеров партии с ЛДП провалились, назначение премьер-министра под вопросом

Токио, 10 октября (Jiji Press). Председатель Либерально-демократической партии Такаити Санаэ и лидер партии Комэйто Сайто Тэцуо провели 10 октября встречу в здании парламента. Сайто уведомил Такаити о намерении своей партии покинуть правящую коалицию. Переговоры о продолжении коалиционного правительства зашли в тупик, и Сайто объявил о выходе из коалиции, включая прекращение избирательного сотрудничества. Распад системы взаимодействия между ЛДП и Комэйто, которая функционировала на протяжении 26 лет, представляет собой важную веху в японской политике. Избрание Такаити премьер-министром на предстоящей внеочередной сессии парламента оказалось под вопросом, что грозит обострением противостояния между правящей и оппозиционными партиями.

На пресс-конференции по итогам встречи Сайто заявил: «Мы обнуляем правящую коалицию ЛДП—Комэйто. Мы ставим точку в наших прежних отношениях». Он также сообщил о прекращении сотрудничества на общенациональных выборах.

Касательно требований Комэйто об усилении регулирования пожертвований от корпораций и организаций, а также выяснении истинных обстоятельств дела о скрытых фондах фракций, Сайто пояснил: «Ответы, полученные на встрече руководителей партий, оказались неудовлетворительными и разочаровывающими». Он подытожил: «У нас возникли принципиальные разногласия по базовому подходу к проблеме ‹политика и деньги›».

Касательно голосования при назначении премьер-министра Сайто категорично заявил: «Мы никак не можем написать имя “Такаити Санаэ”». Комэйто планирует отдать свои голоса за Сайто.

При этом Сайто подчеркнул: «Мы не собираемся противостоять ЛДП». Он уточнил: «Мы будем поддерживать бюджетные законопроекты и политические инициативы, которые считаем правильными».

Правящая коалиция ЛДП и Комэйто была сформирована в октябре 1999 года как трёхпартийный альянс с участием тогдашней Либеральной партии, впоследствии прекратившей существование. Партии сохраняли партнёрские отношения даже в период около трёх лет, начиная с сентября 2009 года, когда находились в оппозиции.

