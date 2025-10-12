Телезвезда Дэви Сукарно посетила Северную Корею

Новости

Сеул, 10 октября (Jiji Press) — Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что телезвезда Дэви Сукарно, известная в Японии как «госпожа Дэви», посетила Северную Корею. Она прибыла в Пхеньян самолётом 9 октября как член правления Международного комитета премии имени Ким Ир Сена, основателя КНДР и деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына.

По данным агентства, 10 октября, в день 80-летия основания Трудовой партии Кореи, состоялось заседание правления комитета. Дэви Сукарно — третья супруга покойного президента Индонезии Сукарно. Индонезия и Северная Корея поддерживают дружественные отношения, и госпожа Дэви ранее уже посещала Северную Корею.







