Опасения за саммитную дипломатию: выход Комэйто из коалиции, избрание нового премьера под вопросом

Токио, 11 октября (Jiji Press) – Министерство иностранных дел Японии обеспокоено последствиями решения партии Комэйто о выходе из правящей коалиции во главе с Либерально-демократической партией для саммитной дипломатии нового правительства. При том что в конце этого месяца запланирован ряд международных конференций и визит президента США Дональда Трампа в Японию, сроки избрания нового премьер-министра остаются неопределёнными, и полномасштабная подготовка задерживается.

«Неизвестно, когда состоится голосование по избранию премьер-министра. До этого момента мы не можем решить, как действовать в вопросах саммитной дипломатии», – выразил 10 октября обеспокоенность высокопоставленный чиновник МИДа, отметив отсутствие ясности относительно избрания нового премьер-министра на чрезвычайной сессии парламента.

Дипломатический график, в котором, как ожидается, примет участие новый премьер-министр, весьма насыщен. 26 октября в Малайзии пройдёт саммит с участием Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который станет дебютом нового премьер-министра в области саммитной дипломатии. Трамп прибудет в Японию 27-29 октября, и ведётся координация по проведению японо-американского саммита 28 октября.

31 октября в Южной Корее запланирован саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на котором также предполагается японо-китайский саммит с председателем КНР Си Цзиньпином. Высокопоставленные правительственные чиновники, включая руководство МИДа, уже встретились с президентом ЛДП Санаэ Такаити и проинформировали её о предстоящем дипломатическом графике. Министерство намерено ускорить подготовку, уточняя дипломатический курс и намерения нового премьер-министра после его вступления в должность, однако сроки формирования нового правительства не определены.

Руководство ЛДП выражает намерение ускорить избрание нового премьер-министра с учётом саммитной дипломатии, однако выход Комэйто из коалиции вносит неопределённость в исход выборов кандидата в премьер-министры. Высокопоставленный чиновник МИДа подчеркнул: «Мы создадим надёжную основу для визита Трампа», но один правительственный чиновник пессимистично заметил: «Если новый премьер-министр не будет определён, визит, скорее всего, будет отложен».







