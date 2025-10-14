Всемирная выставка Expo 2025 в Осаке закрылась вечером 13 октября

Новости

Осака, 13 октября (Jiji Press). Всемирная выставка 2025 года в городе Осака на западе Японии, которая привлекла более 25 миллионов посетителей, завершилась 13 октября в 22:00, проработав 184 дня.

На международном мероприятии, проходившем на искусственном острове Юмэсима под девизом «Проектирование будущего общества для нашей жизни», в павильонах, в том числе созданных странами со всего мира, были представлены новейшие технологии и уникальные культуры.

Это первая всемирная выставка Expo в Японии после Expo 2005 в центральной префектуре Айти.

По предварительным данным, по состоянию на 12 октября общее число посетителей выставки Expo в столице префектуры Осака составило 25,29 млн человек, что примерно на 22,05 млн человек превышает показатель Айти Экспо. Всемирную выставку 1970 года, которая проводилась в городе Суйта, Осака, посетило примерно 64,22 млн человек.

Церемония закрытия прошла в зале «Сияющая шляпа» на месте проведения выставки днём 13 октября. Премьер-министр Японии Исиба Сигэру, почётный председатель выставки, выступил с речью: «Мы смогли создать замечательную выставку, поставив солидарность выше разногласий и терпимость выше конфронтации. Выставка ознаменовала начало новой Японии и способствовала возрождению региона».

