Посетители осматривают выставку Osaka Expo в последний день

Осака, 13 октября (Jiji Press). В последний день международного мероприятия, которое проходило в течение шести месяцев с середины апреля в городе Осака на западе Японии, люди заполнили место проведения Всемирной выставки 2025 года.

Посетители стояли в очереди, чтобы войти в популярные павильоны, и делали памятные фотографии перед воротами площадки и Большим кольцом – гигантской деревянной конструкцией, которая служила символом Osaka Expo.

Люди выстраивались в длинную очередь у павильона Италии, в котором было представлено множество произведений искусства, и поэтому он был одним из самых популярных.

«Я определённо хотел приехать в последний день, – сказал 69-летний Томита Хироаки из префектуры Айти в центральной Японии, который стоял в очереди перед павильоном. – Я хочу лично ощутить восторг от этих замечательных произведений искусства», – добавил он.

57-летняя Миядзима Айко из города Сагамихара префектуры Канагава на востоке Японии смогла попасть в павильон Италии, но не в павильон Германии, куда она также стремилась.

