В Японии книга «Ответы библиотекарей на вопросы о жизни» стала бестселлером
НовостиОбщество Культура
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Сяри, Хоккайдо, 15 октября (Jiji Press). Японская книга с ответами библиотекарей на вопросы посетителей библиотеки стала бестселлером.
Книга «Ящик вопросов о повседневной жизни библиотеки» была переиздана дважды за три месяца с момента её выхода в марте.
С июля 2023 года в библиотеке города Сяри в самой северной префектуре Японии, Хоккайдо, находится ящик для вопросов для учащихся младших и старших классов. Ответы библиотекарей на вопросы учащихся публикуются на информационной доске библиотеки.
В ящик было положено около 700 анонимных вопросов.
На вопрос «Что такое жизнь?» библиотекарь ответил: «Возможно, это серия реакций», объяснив, что «ваша реакция на повседневные события определит, что будет дальше, и жизнь – это серия таких реакций».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]