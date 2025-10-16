В Японии книга «Ответы библиотекарей на вопросы о жизни» стала бестселлером

Новости

Сяри, Хоккайдо, 15 октября (Jiji Press). Японская книга с ответами библиотекарей на вопросы посетителей библиотеки стала бестселлером.

Книга «Ящик вопросов о повседневной жизни библиотеки» была переиздана дважды за три месяца с момента её выхода в марте.

С июля 2023 года в библиотеке города Сяри в самой северной префектуре Японии, Хоккайдо, находится ящик для вопросов для учащихся младших и старших классов. Ответы библиотекарей на вопросы учащихся публикуются на информационной доске библиотеки.

В ящик было положено около 700 анонимных вопросов.

На вопрос «Что такое жизнь?» библиотекарь ответил: «Возможно, это серия реакций», объяснив, что «ваша реакция на повседневные события определит, что будет дальше, и жизнь – это серия таких реакций».







