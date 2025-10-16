Всемирную выставку Expo 2025 в Осаке за 184 дня посетило 25,57 млн посетителей

Новости

Осака, 15 октября (Jiji Press). Всемирная выставка 2025 года в городе Осака, которая закончилась 13 октября, привлекла в общей сложности 25 578 986 посетителей за 184 дня работы.

По данным, опубликованным Японской ассоциацией по организации Всемирной выставки 2025 года, организатором мероприятия, в день закрытия выставку посетили 207 889 человек.

Первоначально ежедневное число посетителей не превышало 100 000 человек, но постепенно оно росло благодаря распространению положительных отзывов в социальных сетях. С 12 сентября и далее Osaka Expo ежедневно посещали более 200 000 человек.

На искусственном острове Юмэсима в заливе Осака, месте проведения выставки, 14 октября начались работы по демонтажу и вывозу экспонатов из нескольких павильонов.

