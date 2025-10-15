Япония одержала первую в истории победу над Бразилией: три гола после перерыва перевернули матч

Новости

Токио, 14 октября (Jiji Press) — Мужская сборная Японии по футболу «Самурай Блю», занимающая 19-е место в рейтинге ФИФА, обыграла Бразилию (6-е место) со счётом 3:2 в товарищеском матче на стадионе «Адзиномото» в Токио. Пятикратные чемпионы мира впервые уступили Японии. История встреч: 1 победа, 2 ничьи и 11 поражений для Японии.

После перерыва Япония отыграла отставание в два мяча. Полузащитник Минамино Такуми («Монако») воспользовался ошибкой соперника и сократил счёт, затем Накамура Кейто («Стад де Реймс») сравнял. Продолжив давление, нападающий Уэда Аясэ («Фейеноорд») забил решающий мяч после стандартного положения.

Это четвёртая победа команды Мориясу Хадзимэ над чемпионами мира — после успехов в матчах с Уругваем, Германией и Испанией.







