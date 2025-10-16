Йена вернётся к разумному уровню, если Банк Японии будет проводить надлежащую денежно-кредитную политику — министр финансов США

Новости

Вашингтон, 15 октября (Jiji Press). Министр финансов США Скотт Бессент заявил 15 октября группе журналистов, в том числе представителям Jiji Press, что курс йены, ослабевающий на фоне политической неопределённости в Японии, «вернётся к разумному уровню, если Банк Японии будет проводить надлежащую денежно-кредитную политику». Это высказывание позволяет предположить, что он ожидает в перспективе ужесточения политики Банком Японии.

Вместе с тем, на вопрос о необходимости повышения ключевой ставки Банка Японии Бессент ограничился ответом: «Я не собираюсь говорить управляющему Кадзуо Уэда, что ему следует делать». Комментируя «разумный» валютный уровень, он подчеркнул, что не станет называть конкретные отметки. При этом выразил мнение, что «если Япония будет проводить надлежащую бюджетную и денежно-кредитную политику, йена выйдет на определённый/равновесный уровень».

Международный валютный фонд (МВФ) в опубликованных 14 октября «Перспективах мировой экономики» допустил, что Банк Японии будет постепенно повышать ключевую ставку к нейтральному уровню порядка 1,5 %, который в среднесрочной перспективе не будет ни стимулировать, ни сдерживать экономику.







