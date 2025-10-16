Арестован мужчина по подозрению в размещении в интернете поддельных сексуальных изображений женщин-знаменитостей, созданных с помощью генеративного ИИ — возможный доход 1,2 млн йен — Столичная полиция

Новости

Токио, 16 октября (Jiji Press). Отдел общественной безопасности Столичного управления полиции арестовал 31-летнего офисного работника Ёкои Хироя из района Нараяма-кёвамати города Акита по подозрению в распространении непристойного контента. Он с помощью генеративного искусственного интеллекта создавал поддельные изображения непристойного содержания с реальными женщинами-знаменитостями и публиковал их в интернете. Подозреваемый полностью признал вину: «Я начал этим заниматься, чтобы подзаработать. Деньги шли на повседневные расходы и выплату студенческого кредита».

По данным отдела, это первый в стране случай привлечения к ответственности за сексуальные дипфейки знаменитостей, созданные при помощи генеративного ИИ. Следствие установило, что Ёкои изготовил не менее 20 тысяч непристойных изображений 262 женщин — актрис, телеведущих и айдолов — и заработал на этом около 1,2 млн йен за период с октября прошлого года по сентябрь текущего.

Арест произведён по подозрению в том, что в период примерно с 7 января по 2 июня он трижды публиковал в интернете поддельные непристойные изображения трёх актрис. По словам Ёкои, он пользовался бесплатным программным обеспечением для генерации изображений и осваивал технологию создания дипфейков по материалам из интернета. Подозреваемый «обучал» генеративный ИИ на фотографиях знаменитостей, после чего создавал поддельные непристойные изображения и предоставлял их за ежемесячную плату подписчикам онлайн.

Оформившим премиум-подписку клиентам он предлагал индивидуальные услуги: по запросу создавал изображения с конкретными знаменитостями в требуемых позах.







